Presidio per la riserva naturale pineta dannunziana a una settimana dal terribile incendio

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, le associazioni e i cittadini si ritroveranno per un momento di condivisione, discussione e presa di coscienza del valore e del rispetto per un luogo importantissimo per Pescara

A una settimana dai roghi che hanno devastato la riserva naturale pineta dannunziana, le associazioni e i cittadini si ritroveranno davanti al cancello grande di via Scarfoglio per un momento di condivisione, discussione e presa di coscienza del valore e del rispetto per un luogo importantissimo per tutta la regione oltre che per Pescara. Appuntamento oggi, domenica 8 agosto, alle ore 18.30 per fare il punto della situazione dopo questo terribile incendio:

"Dobbiamo sapere cosa si può fare e invece cosa non si deve fare - informa una nota - Dobbiamo conoscere di più la natura e gli alberi per poterli proteggere, perchè adesso il rischio è quello di perdere quello che si potrebbe salvare".

Al presidio odierno saranno presenti anche i 99 Cosse, che dichiarano: "Vogliamo sapere e vedere. E speriamo che lo facciano tutti i pescaresi, così come siamo sicuri che gli ortonesi andranno a salutare le loro terre andate in fumo, e tutti gli altri abruzzesi. Ognuno con il suo piccolo pezzo di patria da salutare".