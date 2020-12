Quattro anni per cambiare completamente il Piano di riassetto del Verde in centro

Quattro anni per cambiare completamente il Piano di riassetto del Verde nel centro di Pescara. Gli interventi riguarderanno corso Vittorio Emanuele II, via Chieti, via L’Aquila e tutte le strade che si intersecano nel quadrilatero centrale.

Lo ha ufficializzato il presidente della commissione ambiente Ivo Petrelli, rendendo noto l’esito della seduta odierna di commissione che ha visto la partecipazione dell’assessore al Verde Gianni Santilli e del dirigente Mario Caudullo.

E proprio l’assessore Santilli ha ufficializzato il programma predisposto dall’amministrazione comunale: si partirà all'inizio del 2021 con la rimozione di tutte le piante di leccio, ormai malate e problematiche nella gestione ordinaria, e con la contestuale piantumazione di nuovi alberi da individuare. Si procederà in modo progressivo e graduale con un investimento di cica 78mila euro l’anno fino al 2024.