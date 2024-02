Piantati 18 nuovi alberi (platani) in via Tiburtina Valeria [FOTO]

Sono in totale 18 i nuovi alberi, platani nello specifico, piantati nelle aiuole vuote di via Tiburtina Valeria a Pescara.

«Un tocco di verde su una strada molto trafficata, via di ingresso e di uscita dalla città ma anche di collegamento tra una zona e l'altra di Pescara», dice l'assessore al Verde, Gianni Santilli.

Poi l'assessore aggiunge: «Questi alberi, come gli altri di nuova piantumazione, saranno "seguiti" per valutare l'attecchimento e, nel caso in cui dovessero esserci dei problemi, si provvederà alla sostituzione. È solo uno degli interventi del Comune, in questa prima fase dell'anno, ma ben presto seguiranno altre piantumazioni, come già annunciato, anche grazie alle consistenti donazioni che abbiamo ricevuto da privati, mentre prosegue l'intervento di riqualificazione di piazza Sacro Cuore e corso Umberto I: una volta rimosse le piante secche e incurabili, lì collocheremo 184 nuovi alberi - più di quelli che c'erano prima - e 2.300 piante e arbusti. Continuano, poi, gli interventi del Comune per riempire le aiuole rimaste da anni vuote, cioè senza alberi, e penso ad esempio ai lavori già realizzati in via Cavour e via Chieti. Dispiace che alcuni, dall'opposizione, approfittino del periodo invernale per criticare il Comune sostenendo che ci sono troppi alberi secchi: in realtà questa è la fase del "riposo vegetativo" che coincide con i mesi più freddi dell'anno, come ci hanno spiegato alle scuole elementari, per cui c'è uno stop nella produzione di nuova vegetazione e le foglie cadono, per ricrescere da aprile maggio in poi».