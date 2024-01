Piantati 200 nuovi alberi e arbusti per riforestare aree recuperate dal degrado nel parco paesaggistico Lauretum

Nel parco paesaggistico Lauretum sono stati messi a dimora 200 nuovi alberi e arbusti per riforestare aree recuperate dal degrado.

Il parco paesaggistico Lauretum a Loreto Aprutino dà il benvenuto al 2024 con il completamento di una nuova area verde con la riqualificazione ambientale di terreni prima abbandonati.

Sono complessivamente 200 i nuovi alberi e arbusti messi a dimora su un'area a pochi passi dal centro abitato.

I lavori di riforestazione, che sono stati attuati a più riprese lo scorso mese di dicembre, hanno ridato valore e qualità paesaggistica a una parte di territorio che per anni era stata lasciata nel degrado, tra rovi e tanti rifiuti di ogni genere. Lo scopo è quello di incrementare la biodiversità locale e contribuire alla tutela degli ecosistemi urbani e periurbani. I benefici dell'intervento sul territorio saranno molteplici in quanto le nuove piantine, crescendo, contribuiranno alla rigenerazione ambientale di queste aree, agiranno come filtro per le polveri sottili in prossimità di zone urbane e potranno incrementare con il tempo il valore paesaggistico di questi luoghi.

«Abbiamo ridato vita a un altro tassello del paesaggio agreste loretese», dice il curatore del parco paesaggistico, Alberto Colazilli, «il progetto di riqualificazione, fortemente voluto dallo staff del parco Lauretum e dal Cea di interesse regionale "Giardino dei Ligustri", si inserisce nell'articolato sviluppo dei giardini, frutteti e orti panoramici che valorizzano le aree prospicienti al borgo loretese. Sul terreno oggetto dei lavori sono stati realizzati boschetti di Laurus nobilis, l'albero simbolo di Loreto, insieme con leccio e altre latifoglie sempreverdi autoctone, ed è stata sistemata la sentieristica. È stato anche recuperato, salvato dai rovi e dall'abbandono, un annoso esemplare policormico di Laurus. La nuova area verde avrà valore anche come laboratorio all'aperto di educazione ambientale per svolgere attività didattiche con le scolaresche e per divulgare e far conoscere dal vivo azioni di recupero ambientale».