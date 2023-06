Conclusi gli incontri per l'estensione della raccolta porta a porta, Del Trecco: "Ora partirà la fase 2"

È terminato il ciclo di 18 incontri con i residenti di Porta Nuova e del centro, chiudendo di fatto la prima fase dell’attività preliminare del Comune di Pescara e Ambiente Spa sull’estensione del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta negli ultimi due quartieri ancora scoperti. Circa 23mila le famiglie raggiunte, con un paio di incontri a settimana per ufficializzare ai cittadini che entro due o tre mesi spariranno i cassonetti stradali, sostituiti da mastelli o semplici buste domiciliari, dal 15 settembre per Porta Nuova e dal 15 ottobre per il centro.

“Ora partirà la fase numero 2, potenziando ulteriormente la fase della comunicazione per aiutare i cittadini a focalizzare meglio e a fissare i punti fermi dell’operazione, mentre gli operatori di Ambiente convocheranno gli amministratori di condominio per i primi sopralluoghi tesi a individuare gli spazi esterni da contrassegnare e nei quali i condomini dovranno lasciare la sera i propri rifiuti”, ha annunciato l’assessore all’ambiente Isabella Del Trecco dopo l’ultimo incontro con i cittadini che si è svolto a Villa Sabucchi.

“I diciotto incontri – ha detto l’assessore Del Trecco – ci hanno permesso di raggiungere migliaia di persone tra coloro che saranno interessati dall’ultima parte della rivoluzione sulla raccolta dei rifiuti che oggi deve mirare necessariamente all’estensione del servizio al 100% del territorio cittadino. La partecipazione e l’interesse degli utenti è stata straordinaria, tutti sono di fatto consapevoli di quanto sia importante collaborare con l’amministrazione perché è evidente che il traguardo della raccolta differenziata porta a porta, che costituisce un grande passo avanti verso la transizione ecologica ed energetica per Pescara, potrà essere raggiunto solo se ciascuno farà la propria parte”.

Del Trecco ha spiegato che "tanti cittadini, approvando la rimozione annunciata dei grandi cassoni stradali, assolutamente antiestetici oltre che ricettacolo di rifiuti, hanno espresso qualche preoccupazione, soprattutto sulla conservazione dei rifiuti in casa in attesa che arrivi il turno del conferimento, magari non disponendo di un balcone o di una stanza ad hoc. Ma noi li abbiamo rassicurati circa la fattibilità dell’iniziativa, visto che i rifiuti organici vengono ritirati comunque tre volte a settimana, e per tutti gli altri rifiuti il ritiro avviene almeno una volta a settimana".

E "oltre al kit con tutti i materiali necessari, gli operatori distribuiranno a tutte le famiglie anche una guida da conservare in cui si forniranno tutte le indicazioni su cosa, come e dove conferire il pattume, un vero e proprio vademecum". La differenziata porta a porta entrerà a pieno regime "prima della fine dell’anno", ha garantito infine l'assessore.