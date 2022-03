A Città Sant'Angelo parte il nuovo servizio di raccolta e recupero dei rifiuti delle attività agricole e hobbisti

Verrà presentato venerdì 11 marzo nel teatro comunale di Città Sant'Angelo il nuovo progetto e servizio che l'amministrazione comunale angolana avvierà a breve, e dedicato alla raccolta e recupero dei rifiuti delle aziende agricole ed hobbisti dell'agricoltura. Il sindaco Matteo Perazzetti ha spiegato che sarà coinvolta la cittadinanza e tutte le parti in causa, con il nuovo servizio proposto da Ambiente Spa per i comuni soci e i comuni limitrofi. L’obiettivo è quello di rispondere in maniera puntuale all’esigenza dei territori, delle aziende agricole e degli hobbisti che hanno necessità di smaltire correttamente, e nel rispetto della normativa vigente oltre che nel rispetto dell’ambiente, i rifiuti pericolosi - e non - derivanti dall’attività agricola.

Per la prima volta in Abruzzo in base ad una normativa recente, ci sarà una sezione anche per gli hobbisti che intendono smaltire questo genere di rifiuti. L'assessore Simona Rapagnetta ha dichiarato:

“Un ambizioso progetto che solo la professionalità di una Società come Ambiente Spa ha potuto portare a compimento e che oggi vede la luce sul nostro territorio, da sempre a forte vocazione agricola. Tante le richieste che le varie aziende hanno manifestato in merito a questo specifico servizio di raccolta ed oggi, finalmente, grazie alla sinergia tra amministrazione e ambiente, riusciamo a soddisfare anche le esigenze legate a questa meravigliosa quanto produttiva realtà angolana”.

Il primo incontro sarà aperto solo ai rappresentanti delle istituzioni, alle organizzazioni di categoria e ai rivenditori di prodotti per l'agricoltura, mentre nella settimana successiva saranno invitate a partecipare le aziende agricole per approfondire le tematiche del servizio.