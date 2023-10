Porta a porta, è caos anche per il calendario di raccolta consegnato da Ambiente ai cittadini: c'è un errore

Se non siamo già al caos totale poco ci manca sul fronte dell'avvio della raccolta porta a porta dei rifiuti anche nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Di sicuro impreparazione e approssimazione la stanno facendo da padrone in questi giorni.

E a distanza di mesi si iniziano a intuire le motivazioni che hanno portato Massimo Galasso a dimettersi dal ruolo di presidente di Ambiente spa.

Galasso non aveva mai fatto mistero del fatto che alle richieste dell'amministrazione comunale riguardo all'estendimento in tempi brevi a tutta la città della raccolta porta a porta non si potesse dare seguito. E i problemi che si stanno palesando, evidentemente, a posteriori gli stanno dando ragione. In prima linea in questa operazione c'è sempre stata l'assessore al ramo, Isabella Del Trecco, che uscito di scena Galasso ha proseguito nel percorso insieme alla consigliera delegata di Ambiente spa, Valeria Toppetti, che si è messa in prima linea anche nei vati incontri con la cittadinanza. Incontri nel corso dei quali non pochi cittadini avevano espresso dubbi e perplessità ma Comune, sindaco Masci compreso, e Ambiente hanno tirato dritto per la loro strada. Poi è arrivato il nuovo presidente Ricardo Chiavaroli che sta portando avanti questa operazione insieme al direttore Massimo Del Bianco.

Il quadro della situazione

Proviamo a ricapitolare la situazione attuale: lo scorso 16 ottobre, tramite la società Airone, è iniziata la distribuzione dei due mastelli per l'umido e di buste e sacchi per le altre tipologie di rifiuti. La distribuzione andrà avanti fino all'11 novembre e il buon senso comune ha portato quasi tutti a pensare che ci fosse tempo fino a tale data per recarsi nei due punti di distribuzione in piazza dei Grue e nella stazione di Porta Nuova. Invece Comune e Ambiente hanno ben pensato di iniziare solo 7 giorni dopo, il 23 ottobre, la rimozione dei cassonetti stradali. In un primo momento Del Trecco e Chiavaroli avevano parlato di esigenze organizzative e di piccoli disagi messi in conto. Mentre nella commissione Ambiente convocata lunedì 30 ottobre sono arrivate sia le scuse che l'ammissione di un errore di comunicazione. In sostanza la società Airone ha iniziato la consegna degli avvisi in una zona nella quale i cassonetti verranno rimossi nei prossimi giorni e non nella zona dove per prima era prevista la rimozione dei cassonetti stradali. Dunque molti si sono ritrovati senza più i cassonetti e ancora sprovvisti di mastelli, buste e sacchi. E l'immondizia è stata lasciata un po' ovunque in varie strade. In ogni caso, almeno in base a quanto emerso sempre dalla commissione Ambiente, al momento la metà dei cittadini di Porta Nuova ha ritirato i kit per avviare la raccolta porta a porta.

I dubbi su questa tipologia di sistema

Sono diversi i dubbi che vengono sollevati riguardo a questo nuova tipologia di raccolta dei rifiuti a Porta Nuova e a centrale dove è alta la densità abitativa oltre alla presenza di numerose attività commerciali. Partendo da queste ultime si sono già sollevate proteste riguardo agli orari di esposizione dei bidoni che è compreso tra le ore 21 e le 24. Tutti i negozi, i bar e le attività che chiudono tra le 19 e le 20 di sicuro non potranno aspettare le ore 21 per porre sul marciapiede il bidone. Inoltre diversi negozi e bar che hanno uno spazio risicato, di pochi metri quadrati, hanno rifiutato la consegna a domicilio dei bidoni non avendo spazio dove metterli.

Per le utenze private invece il primo dubbio riguarda il fatto che i marciapiedi si riempiranno tre sere a settimana con migliaia di mastelli, anche in quelle sere d'estate o del fine settimana o del periodo di Natale quando sono numerosi gli eventi in corso e le strade si riempiono di persone. Inoltre nelle strade dove ci sono numerosi negozi le vetrine degli stessi saranno ostruite da mastelli, sacchi e buste. Passiamo a questi ultimi: una sera a settimana andrà scesa la busta di carta per la raccolta della carta: in tanti si chiedono che cosa accadrà in caso di pioggia: solitamente la carta con l'acqua fa una brutta fine trasformandosi in poltiglia. Invece nelle altre due sere nelle quali si dovranno scendere i sacchi della plastica e del secco residuo molti si domandano dove andranno a finire con serate come quelle di questi giorni nelle quali il vento spira forte.

L'errore nel calendario consegnato

Ultimo ma non ultimo è stato commesso anche un errore nel calendario di raccolta dei rifiuti che è stato consegnato ai cittadini insieme a mastelli, buste e sacchi. C'è una chiara grafica con dei quadrati colorati che indica i giorni nei quali avviene la raccolta: per l'organico (mastello marrone) vengono indicati il martedì, il giovedì e il sabato; per la plastica (sacco giallo) viene indicato il lunedì; per carta e cartone (busta in carta) viene indicato il sabato; per il secco residuo (sacco grigio) il venerdì; per i pannolini (sacco rosa) il martedì. Sotto alla grafica si legge: «La fascia oraria di esposizione delle attrezzature è dalle ore 21 alle 24* (*gli orari di conferimento potrebbero subire variazioni che saranno comunicate tramite i canali ufficiali)». Diversi residenti che avevano dato per buono questo calendario vedendo che però i rifiuti non venivano ritirati hanno chiesto spiegazioni ad Ambiente spa ed è stato spiegato che quello è il calendario di raccolta ovvero la notte nella quale viene eseguito il ritiro. Dunque i cittadini dovrebbero scendere i rifiuti la sera prima rispetto a quel calendario consegnato. Anche in questo senso, il buon senso comune citato in precedenza, dovrebbe portare a indicare in modo chiaro le sere nelle quali i cittadini devono posizionare mastelli, buste e sacchi senza dover dedurre pensieri e intenzioni di Comune e Ambiente. Che la consegna vada fatta la sera prima rispetto a quella indicata nel calendario presente nel libretto di istruzioni consegnato ai cittadini lo conferma anche il presidente Ricardo Chiavaroli che adesso invia un nuovo opuscolo con una apposita postilla.