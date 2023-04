I commercianti di viale Muzii "adottano" le aiuole [FOTO]

In viale Muzii i commercianti hanno deciso di rifare le aiuole. Ognuno di loro ne adotterà una, come spiega la portavoce Cinzia Napoleone: "È una cosa che stiamo facendo di nostra sponte. Cerchiamo di rendere la via ancora più attrattiva. Ciascun esercente avrà un'aiuola seminata con l'erbetta e qualche piantina grassa. Abbiamo chiamato un giovane che si è subito messo all'opera, zappando. Poi metteremo il concime e i semi. Come sempre, i commercianti di viale Muzii si prodigano per migliorare l'estetica di quest'area, che amiamo tanto".

I lavori sono iniziati questa mattina. Le aiuole dovranno prima essere piantate, e successivamente andrà sistemato anche il terriccio; si prevedono circa tre settimane prima che tutto vada a regime. "Cerchiamo di far essere questa strada sempre più graziosa in modo da far venire più gente possibile anche e soprattutto nelle nostre attività", aggiunge Napoleone.

"Visto che adesso è primavera, la strada sarà sempre più accogliente anche con il giardino fuori, un piccolo prato all'inglese. Poi qualche pianta già c'è... insomma, facciamo tutto il possibile per questa nostra città. Siamo emozionati e molto felici, vogliamo che viale Muzii venga riconosciuta da tutti come una via d'intesa tra commercianti, che poi sono tutti amici tra loro", conclude la portavoce.

Non è, d'altronde, neanche la prima iniziativa voluta dai negozianti della zona, che infatti già in occasione delle Feste di Natale si erano autotassati per installare degli alberelli. Ora, in vista della Settimana Santa che ci porterà alla Pasqua, è stata lanciata questa nuova idea, all'insegna del verde e della bellezza. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore comunale al commercio, Alfredo Cremonese, che auspica che anche gli operatori di altre parti della città possano emulare un gesto così lodevole.