Pescara diventa città a impatto positivo con un progetto promosso da Pmg Italia. Grazie alla collaborazione con il Comune, l'Aism, il liceo Galilei e gli imprenditori del territorio è stata creata una rete di stakeholder per promuovere progetti di inclusione sociale, formazione e riqualificazione ambientale. Il progetto Città a impatto positivo nasce per supportare la nascita e la gestione di progetti e servizi di utilità sociale, grazie alla costruzione di una solida rete tra società, Enti e persone che decidono di lavorare insieme con un unico obiettivo comune: il miglioramento di vita di tutti i cittadini, in particolare di quelli più fragili.

Gli studenti del Galilei hanno partecipato a una sessione formativa sui temi della responsabilità sociale, dell’attenzione verso l’ambiente e le persone più fragili. Saranno loro i primi cittadini della città a impatto positivo, ed è quindi a loro che si è chiesto di contribuire alla sua crescita, al termine della sessione formativa, proponendo progetti concreti ad impatto positivo da realizzare in città.

Tra gli oltre 20 progetti presentati, cinque sono stati ritenuti meritevoli di un premio speciale messo a disposizione dagli ambasciatori del progetto. Si tratta dei progetti “Students Home” premiato da Istituto Acustico Maico, “Nuova Vita Edificio Tabor” da Spiedì, “Enjoy Pescara” da Safar, “Aula Verde” da Almacis, e “La Tua Pescara” premiato da Lisa. Verrà realizzato un bosco urbano attraverso la piantumazione di alberi, per contribuire all’ossigenazione dell’ambiente e creare uno spazio di ristoro di cui ogni cittadino potrà usufruire.

La consegna del veicolo ha avuto luogo a luglio, alla presenza delle istituzioni e degli ambasciatori che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Gli eventi scolastici di formazione e sensibilizzazione degli studenti ai temi della sostenibilità e dell'inclusione sociale si sono invece tenuti nei mesi di ottobre e novembre, mentre l’inaugurazione dell’area verde è in programma per i prossimi mesi.

«Questi progetti sono per noi fonte di grande soddisfazione. Dalla nostra trasformazione in società benefit nel 2020 abbiamo arricchito la nostra progettualità ampliando le nostre aree di intervento, continuando a dedicarci al mondo delle fragilità, di cui ci siamo sempre occupati con i nostri progetti di mobilità, ma unendo una particolare attenzione all’ambiente e coinvolgendo in progetti di formazione e sensibilizzazione le nuove generazioni, che saranno di fatto i cittadini del futuro, oltre che forieri di grande energia positiva», dichiara Marco Mazzoni, amministratore delegato di Pmg Italia. «Vedere gli stakeholder aderire ai nostri progetti con tanto entusiasmo e con tanto interesse, aver catalizzato l’interesse e il sostegno concreto di Fondazione Conad Ets con cui abbiamo una grande condivisione di valori, ci gratifica e ci conferma che abbiamo fatto la scelta giusta. Di fatto la dimensione ‘Benefit’ era già nel nostro dna prima ancora della trasformazione giuridica».