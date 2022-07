Corso di formazione gratuito in digital marketing specialist, iscrizioni aperte per il reinserimento lavorativo

Iniziativa occupazionale in Abruzzo con un corso in digital marketing specialist.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la knowledge company Oltre Srl di Pescara e l’agenzia per il lavoro Maw Spa.

Viene proposto un percorso di formazione professionalizzante a accesso gratuito e mirato all’inserimento lavorativo.

L’esigenza è quella di sanare il divario delle competenze (skill gap) ossia l’assenza di risorse dotate di competenze adeguate a svolgere un determinato ruolo professionale, fenomeno che sta determinando il mancato incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (skill mismatch). Le lezioni inizieranno a settembre, finanziate dal fondo Forma.Temp. Il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati che desiderano accrescere competenze tecniche e trasversali per operare nel settore del mercato digitale, con l’obiettivo di accrescere le capacità di utilizzo dei social media per fidelizzare i clienti al proprio brand. La durata complessiva è di 37 giorni e prevede 140 ore online e 40 ore di e-learning con frequenza dal lunedì al venerdì. Data inizio l'8 settembre, fine prevista il 28 ottobre. Sarà possibile iscriversi fino al 4 settembre. Per i dettagli basta cliccare il seguente link: https://www.oltresrl.eu/index.php/corsi-formazione-gratuiti-digital-marketing/

Iscrizioni: Oltre srl, strada Vicinale Torretta, Pescara. Telefono 0854314112, whatsapp 3938307781, e-mail info@oltresrl.eu