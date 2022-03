Corso di aggiornamento “L’approccio dell’Odontoiatria alla Medicina Estetica orale e periorale”

Si terrà sabato 12 marzo 2022, dalle 8 alle 14, il nuovo corso di aggiornamento dal titolo “L’approccio dell’Odontoiatria alla Medicina Estetica orale e periorale”. Si svolgerà all’Auditorium Petruzzi in via Delle Caserme 60 ed è stato organizzato dalla dottoressa Anna Maria Cardone, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO), responsabile scientifico dottor Vincenzo Ippolito.

Un corso di formazione di odontoiatria moderna che si rivela nuovo nel suo genere.

“Non possiamo non considerare il modello estetico che continuamente ci viene proposto e la rilevanza che il sorriso ha per l’armonia di tutto il viso” – afferma la dr.ssa Anna Maria Cardone. La medicina estetica affianca ormai l’odontoiatria nel perfezionamento del sorriso ripristinando le proporzioni del viso e l’armonia dei volumi.

“Un viso armonioso ci fa stare bene e aumenta la nostra autostima e quindi il nostro benessere psico-fisico. Tutto ciò però senza trascendere nel patologico, e questo evento servirà anche a mettere in luce qual è questo limite. L’invecchiamento è un evento naturale ma le richieste di cambiamento non sono legate solo ai segni del tempo” continua la dr.ssa Cardone.

Al corso, di approccio multidisciplinare, parteciperanno molti relatori di fama, tra cui il professor Giovanni Mauro, medico-chirurgo specialista in odontostomatologia, medicina estetica e direttore sanitario poliambulatorio Mater – Mantova; il dottor Lorenzo Balbassarri, psicologo toscano con competenze sulla psicopatologia dell’invecchiamento e operante nella Società Sportiva Calcistica; il dottor Vincenzo Ippolito, medico-chirurgo specialista in odontostomatologia e master II livello in medicina estetica, odontoiatra libero professionista, e il dottor Yaser Qurum, odontoiatra esperto in ortognatodonzia ed odontoiatria estetica e medicina ad indirizzo estetico del viso, libero professionista

L’evento formativo ha lo scopo di fornire ai partecipanti le basi cognitive di un approccio mirato alla medicina estetica del terzo inferiore del viso e del sorriso da parte dell’odontoiatria con una particolare attenzione ai concetti basilari dell’estetica, alla selezione del paziente, alle terapie medico-estetiche al fine di raggiungere il benessere integrato del paziente nel rispetto dei principi etici e deontologici.