"Viaggio nel Teatro" al Cordova con spettacoli dedicati al pubblico più giovane: il programma

5 euro per le matinée organizzate con le scuole, 6 euro per gli spettacoli della domenica pomeriggio

Prezzo 5 euro per le matinée organizzate con le scuole, 6 euro per gli spettacoli della domenica pomeriggio

Il Teatro Stabile d’Abruzzo dà vita alla prima rassegna di teatro per l’infanzia dal titolo “Viaggio nel Teatro”, al teatro Cordova di Pescara, un progetto voluto dalla direzione artistica di Giorgio Pasotti che ritiene di prioritaria importanza l’investimento sulle nuove generazioni.

“Il nostro impegno è teso alla formazione degli spettatori di domani, educare al teatro, divulgare la cultura dello spettacolo dal vivo è per noi un punto fondamentale del progetto artistico - dice il direttore Pasotti - Gli spettacoli della rassegna sono prodotti con Compagnie che operano con grande successo nel territorio regionale e oltre, sono allestimenti pensati per appassionare, divertire e far riflettere. “Viaggio nel Teatro” è il primo appuntamento strutturato che proponiamo nella città di Pescara, in un teatro che nel 2019 abbiamo contribuito a ristrutturare e a mettere a disposizione della cittadinanza, una bella storia di apertura e dinamismo in controtendenza con il momento storico che vede chiudere tante sale teatrali”.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Pescara che, attraverso l’assessore alla cultura Maria Rita Carota, esprime soddisfazione: “Una rassegna organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo amplia l’offerta culturale cittadina e contribuisce ad animare uno spazio che il Comune di Pescara ha messo a disposizione dei cittadini, un luogo vivo dove, sempre più, si organizzano eventi interessanti per giovani e meno giovani e che oggi abbiamo reso ancora più efficiente dal punto di vista energetico con i lavori inseriti nei progetti realizzati con i fondi Pnrr. Gli spettacoli dedicati ai più piccoli arricchiscono l’importante calendario pescarese che ogni anno cresce in quantità e qualità.”

La particolare politica dei prezzi è impostata con la volontà di poter far partecipare tutti. I biglietti saranno acquistabili su www.ciaotickets.com e direttamente al teatro Cordova, da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Calendario

22-23 ottobre 2023 L’ISOLA DEI PIRATI

in collaborazione con Compagnia I guardiani dell’oca

19-20 novembre 2023 IL RIFUGIO SEGRETO

in collaborazione con Compagnia Fantacadabra

3-4 dicembre 2023 BARBABLÚ

in collaborazione con Compagnia Teatrabile

28-29 gennaio 2024 ETTY HILLESUM

in collaborazione con Compagnia Fantacadabra

18-19 febbraio 2024 CON GLI OCCHI DI UN CLOWN

in collaborazione con Compagnia Brucaliffo

17-18 marzo 2024 PINOCCHIO

in collaborazione con Compagnia Brucaliffo