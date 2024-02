Si ride con Uccio De Santis al Circus in "Non so che fare prima"

Sabato 6 aprile alle ore 21:30 il comico pugliese Uccio De Santis si esibirà al teatro Circus di Pescara con lo spettacolo "Non so che fare prima". Un evento assolutamente da non perdere per trascorrere una serata in allegria. De Santis, personaggio noto a livello nazionale dal 1998 grazie alla partecipazione alla sesta edizione di "La sai l'ultima?", su Canale 5, è stato insignito del premio Gino Bramieri, che ha firmato la sua ascesa sui palcoscenici delle tv nazionali prima e in ampi spazi nelle tv regionali poi.

Dal 2001 crea e diviene la colonna portante del famoso programma comico "Mudù" - raccolta di sketch che vedono la collaborazione di attori e comparse locali - che registra ampi e meritati successi di pubblico, diventando un appuntamento fisso del pre-serale: solare e simpatico, Uccio riempie sistematicamente le piazze e i locali in molte occasioni, indiscutibile termometro di gradimento della sua personalità.