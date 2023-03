Teatro dei Borgia cerca musicisti e cantanti per un nuovo spettacolo

Il Teatro dei Borgia sta cercando una ragazza e tre ragazzi, cantanti/musicisti, tra i 18 e i 21 anni, per una nuova produzione intitolata "Antigone - tragedia con canzoni" che vedrà la regia di Gianpiero Borgia. La call è aperta a tutti coloro che rientrano nella fascia di età indicata e che sappiano suonare uno strumento musicale e/o cantare, che abbiano già esperienza di esibizioni dal vivo e/o che facciano parte di una band.

Inoltre le audizioni saranno aperte anche a band già costituite. I periodi di prove (non continuativi) per i quali si richiede la disponibilità del candidato sono: 3 aprile-22 giugno 2023; 11 settembre-8 ottobre 2023. Lo spettacolo, per il quale è prevista una circuitazione in alcune piazze nazionali per la stagione 2023/2024, debutterà il prossimo 22 giugno a Genova. Le prove si terranno a Pescara e il lavoro sarà retribuito.

Per candidarsi alla prima fase di selezione è richiesta, da parte dei candidati, la preparazione dei seguenti brani musicali: "There is a light that never goes out" - The Smiths; "I muscoli del capitano" - Francesco De Gregori, da inviare, entro lunedì 20 marzo in forma di videoclip tramite WeTransfer, all'indirizzo mail teatrodeiborgia@teatrodeiborgia.net.

Il video, in orizzontale (immagini chiare, un buon audio), non deve superare i 5 minuti. Per i candidati selezionati in questa prima fase ci sarà una seconda call nei giorni 24, 25 e 26 marzo a Pescara, in luogo da definirsi, per un provino in presenza con la compagnia. Per informazioni è possibile scrivere a teatrodeiborgia@gmail.com. Sito Internet: www.teatrodeiborgia.it.