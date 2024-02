In arrivo lo spettacolo teatrale "Arturo" per la rassegna "Matta in scena"

Sabato 17 febbraio secondo appuntamento dalle ore 21, con la rassegna di teatro, danza, musica e altri linguaggi, giunta alla nona edizione "Matta in scena", promossa da da Spazio Matta – rete Artisti per il Matta, all’interno del programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara, grazie anche al contributo della Fondazione Pescarabruzzo e in convenzione con soci Coop Alleanza 3.0. Lo spettacolo è a cusa i Annamaria Talone nel teatro in via Gran Sasso 57 con produzione Florian Metateatro, diretta e interpretata da Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, un testo pensato per un pubblico di ogni età, ragazzi e adulti

"Arturo non è uno spettacolo, bensì un accadimento, un incontro. È nato durante un viaggio in Puglia, d’estate, in un pessimo ristorante. Qui Niccolò ha manifestato a Laura il desiderio di costruire insieme un lavoro che avesse come tema il rapporto con i propri padri, con la perdita dei propri padri e che fossero proprio lui e Laura in scena, pur essendo autori e non attori. Arturo è così diventato la forma della loro memoria, in cui i racconti, i giochi, le date, gli aneddoti, le parole si sono trasformati in pezzi, per la precisione dodici, di un grande puzzle. Un gioco a cui gli spettatori non solo assistono come testimoni, ma sono anche invitati a partecipare attivamente: alcuni scrivono un proprio pensiero sul padre, mentre altri scrivono i titoli delle scene sui pezzi di puzzle, aggiungendo qualcosa di personale intorno alla figura del padre. Qual è il rapporto con i padri e cosa resta (resterà) alla loro scomparsa? I pezzi capovolti vengono poi disposti nello spazio e svelati casualmente, così che le scene possano agire come i ricordi: arrivano all’improvviso, senza poterli prevedere. Arturo ha quindi una struttura mutevole, non replicabile e dalle “infinite” combinazioni: l’ordine delle scene nelle varie repliche sarà sempre differente. Arturo vuole trasformare il dolore in atto creativo, con l’intento di rendere una memoria privata collettiva e universale."

Ingresso: 12 euro, Ridotto 10 euro (studenti, pensionati, soci Coop Alleanza 3.0). Biglietti acquistabili online su oooh.events per info 327 8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it.