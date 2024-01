Arriva "Peter Pan – Il Musical", biglietti ancora disponibili

Biglietti ancora disponibili per "Peter Pan – Il Musical", che martedì 30 e mercoledì 31 gennaio andrà in scena dalle ore 21 sul palco del teatro Massimo di Pescara. Nel cast anche il nostro concittadino Gio' Di Tonno. È possibile acquistare i tagliandi sui circuiti TicketOne.it e Ciaotickets.com (online e punti vendita) ai seguenti prezzi: primo settore 63,25 euro - secondo settore 51,75 euro - palchetto 46 euro - galleria 43,70 euro (diritti di prevendita inlcusi). Gli ultimi saranno in vendita prima degli spettacoli, a partire dalle ore 18, direttamente al botteghino del teatro. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, "Peter Pan – Il Musical" è tornato in scena nei teatri di tutta Italia con una nuova produzione che porta gli spettatori in un entusiasmante viaggio verso l’Isola-che-non-c’è. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato, questo spettacolo sta conquistando il pubblico con un cast straordinario.

Presentato da Alveare Produzioni e Gli Ipocriti Melina Balsamo, "Peter Pan – il musical" è un sorprendente successo lungo 17 anni. Dal 2006, quando debuttò per la prima volta, lo show ha già affascinato oltre un milione di spettatori con più di 950 repliche ed è stato insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis. Riconoscimenti che testimoniano l’affetto del pubblico per questa fortunata produzione.

Cuore pulsante della piéce è proprio la colonna sonora: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni di Edoardo Bennato tratte dal mitico album del 1980 "Sono solo canzonette" e con altri brani come "Il rock di Capitan Uncino", "La fata", "Viva la mamma" e molte altre, fino alla celeberrima "L'isola che non c'è". I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale, oltre all’inserimento dell’inedito "Che paura che fa Capitan Uncino".

Un cast eccezionale per un magico show che saprà conquistare il pubblico anche con i tanti effetti speciali come il volo di Peter Pan, l'utilizzo di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, le imponenti scenografie che trasporteranno magicamente gli artisti dalla cameretta di Wendy, Michael e John al rifugio dei Bambini Sperduti e i colorati costumi in stile cartoon che daranno il tocco finale a quello che è un vero e proprio sogno da condividere con gli amici e la famiglia.