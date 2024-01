Si ride con Pietro Sparacino e il suo one man show "Il ventennio" all'Auditorium Cerulli

Si ride con Pietro Sparacino e il suo one man show "Il ventennio" in programma all'Auditorium Cerulli il 19 aprile. Il comico spiega che "a 12 anni, quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande, rispondevo: 'Lo steward sugli aerei'. È per questo che mi sono iscritto al liceo linguistico. Al terzo anno siamo andati in gita a Londra e ci siamo trovati in difficoltà perché la nostra professoressa di inglese non riusciva a farsi capire nemmeno dagli immigrati italiani. Il mio destino era segnato. Ancora oggi il mio inglese è comprensibile da Siracusa in giù. Abbandonato il sogno di volare, ho cambiato decine di lavori possibili: dall’animatore nei villaggi, al politico; dal cartolaio come papà, al musicista; e in un periodo ho sfiorato addirittura l’8x1000 della Chiesa Cattolica perché stavo per intraprendere la carriera ecclesiastica".

Poi però a 21 anni "ho cominciato a fare il comico. Da quel giorno non ho più avuto altre aspirazioni se non quella di continuare a fare quello che faccio. Sono passati 20 anni da quando ho iniziato e nel frattempo è cambiato il mondo. I social, l’IA, la prima donna premier ed è perfino successo quello che nessuno reputava mai possibile: Berlusconi è morto. Racconto questi vent’anni, miei e vostri, nel mio nuovo spettacolo 'Il ventennio'. L’avrei potuto chiamare 'Due decadi', 'I miei primi vent’anni' o magari 'Il ventennale' ma, visto il periodo, 'Il ventennio' mi è sembrato il titolo più appropriato".

Sparacino sarà in tour per l’Italia a partire dal 31 gennaio, per poi approdare nella nostra città - come detto - in aprile. La produzione dello spettacolo è a cura di The Comedy Club, mentre Comedy Italia è il media partner di tutto il tour.