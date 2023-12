“A Natale puoi” con 'Nduccio e la Lega abruzzese a sostegno dei malati oncologici toracici

Mercoledì 13 dicembre la Lega abruzzese a sostegno dei malati oncologici toracici di Pescara, con il patrocinio del Comune, presenta “A Natale puoi”, uno spettacolo all’insegna della solidarietà per trascorrere insieme una piacevole serata e scambiarsi gli Auguri di Natale. Da sempre musica, teatro, spettacolo e solidarietà sono stati i protagonisti delle iniziative dell’associazione, impegnata da oltre 10 anni in campagne di prevenzione del tumore al polmone attraverso screening gratuiti, manifestazioni in piazze, scuole, centri commerciali e nella promozione di eventi scientifici anche di rilevanza nazionale, oltre a un costante impegno nella ricerca, in collaborazione con l’unità operativa di Proteomica della facoltà di Medicina dell’università D’Annunzio di Chieti-Pescara e con la Casa di Cura Pierangeli di Pescara.

Sul palco del Flaiano si esibiranno diversi personaggi dello spettacolo e associazione artistiche. Interverranno Piccolo Coro del comprensorio 3: Maestra Patrizia Palladino La Torre di Babele con lo spettacolo “C’era una volta Eduardo”; regia di Luigi Ciavarelli e Michele Di Mauro, aiuto regia Rossella Remigio. Attori: Michele Di Mauro, Luigi Ciavarelli, Lina Bartolozzi, Denis De Luca, Rita De Bonis, Nicky De Chiara, Lino Pisciella, Mirco Trovarelli, Mauro Morelli. Il Coro delle “Voci Bianche” in “Canti di Natale”; Maestri: Beatrice Bonetti, Ernestina Caralla, Mariarita D’Antonio, Giulia Di Fabio, Simona Ferri, Concetta Petaccia, Emanuela Rosa. Al pianoforte: Concetta Petaccia; al Basso: Luigi Blasioli; Batteria: Giacomo Parone; Sax: Marco Rocchi. Vocalist: Veronica Contento, Giulia D’Ignazio, Michela Mambella. Direttore: Emanuele Rosa. Con la partecipazione straordinaria di 'Nduccio. Presenta Paolo Minnucci.