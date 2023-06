Torna Matta#Aperto con l’edizione 2023

Anche quest’anno Spazio Matta, propone Matta#Aperto, una programmazione che si sviluppa nel corso di tutta l’estate, intrecciando iniziative artistiche all’esterno nell’area urbana dell’ex Mattatoio e in altri luoghi della città, attività promossa e realizzata da “Artisti per il Matta”. Il “progetto Spazio Matta”, coordinato dal Comune di Pescara, assessorato alla cultura, è finanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri nel bando per la Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara; si avvale della collaborazione del Conservatorio di musica Luisa d’Annunzio, dell’associazione Laad, della Cooperativa On the Road, della fondazione Caritas Pescara-Penne, del Pescara Social lab, del Fla - Festival delle letterature e altre cose, di Indierocket festival.

Nata durante la pandemia, dall’esigenza di garantire agli spettatori una maggiore sicurezza per il contagio, Matta#Aperto ha fatto emergere delle nuove modalità di promuovere e fruire della cultura, che puntano su un più diretto coinvolgimento dei cittadini. Ed è proprio quello della cultura diffusa la missione che si pone la rete 'Artisti per il Matta', volendo rafforzare la propria azione di rigenerazione urbana avviata già dal 2011, e oggi sempre più radicata per l’attuazione del Programma della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana delle periferie della città di Pescara di cui è soggetto attuatore.

"Uno degli aspetti peculiari della programmazione di Spazio Matta – ha sottolineato l’assessore alla cultura del comune di Pescara, Maria Rita Carota – è quello di proporre attività artistiche inclusive, in cui grazie anche alla collaborazione con le realtà locali del settore si lavora per contribuire al benessere sociale della comunità cittadina. Uno dei temi di Matta#Aperto 2023 è quello dell’ascolto della città, dei suoi luoghi e dei cittadini che li abitano".

Due sono le linee di esplorazione: la riscoperta degli elementi naturali nella città, in particolare il fiume e il mare in un’ottica di pensiero green, e la valorizzazione degli elementi antropologici come possibilità di incontro tra umanità diverse.

"Proporre interventi artistici all’aperto nei parchi o lungo il fiume - ha affermato Annamaria Talone, presidente della rete - spinge i cittadini e vivere la città da altri punti di vista. Partecipare a uno spettacolo in bicicletta può stimolare una mobilità sostenibile, così come assistere ad una performance vicino al mare può far riscoprire la bellezza di alcuni paesaggi cittadini".

Si parte il 15 giugno alle ore 18 nello Spazio Matta con la presentazione del libro ”Pier Paolo Pasolini. Studi sulla letteratura e le arti” (ed. Accademia Italia), un omaggio alla versatilità della produzione letteraria ed artistica pasoliniana nel centenario della nascita. Interverranno Letizia Gomato (curatrice), Simone Gambacorta (autore della prefazione), Beatrice Manganiello (autrice della copertina), Monica Ciarcelluti (autrice saggio) e Giovanni Di Iacovo (autore saggio).

Si prosegue il 30 giugno alle ore 21, sempre allo Spazio Matta, un evento a cura di Paesaggi Sonori 'Sentire_ Performance partecipativa'. Progetto Sentire è nato dalla comunità MovLab presso lo spazio artistico-scientifico Spektrum di Berlin, di e con Olga Kozmanidze (performer), Pascal Staudt (sound artist).

Durante la performance partecipativa, i partecipanti escono dalla cerchia degli spettatori, uno alla volta, per interagire con l’artista guida. Per intensificare l’esperienza, scenari interattivi accompagnano i movimenti più spontanei. Matta#Aperto andrà avanti fino al 15 settembre prevedendo attività in diversi luoghi della città: laboratori artistici per bambini e bambine, concerti di musica nei parchi e performance di danza vista mare.