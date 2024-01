Match di improvvisazione teatrale tra Pescara e Reggio Emilia all'auditorium Petruzzi

Sabato 20 gennaio, all’auditorium Leonardo Petruzzi, torna il match di improvvisazione teatrale. Due squadre, un arbitro, una sfida a colpi di improvvisazioni e un unico giudice: il pubblico. A sfidare gli eroi della squadra di Pescara questa volta sarà l'agguerrita squadra di Reggio Emilia. Biglietti disponibili in prevendita su Ciaotickets.com.

Ma cos'è l'improvvisazione teatrale? ‘La logica ti porta da A a B. L’immaginazione ti porta dappertutto’, diceva uno dei più grandi geni e scienziati della storia, cioè Albert Einstein. L'improvvisazione teatrale è una forma di teatro in cui gli attori non seguono un copione, ma inventano il testo lì per lì improvvisandolo, sono quindi attori e registi di una storia in divenire.

Ogni spettacolo è completamente nuovo e gli attori interagiscono continuamente e costantemente con il pubblico, chiedendo spunti per la creazione delle storie. Il fascino indubbio che l’improvvisazione teatrale esercita sull’attore e sullo spettatore deriva dalla contemporaneità tra nascita dell’evento artistico e il godimento dello stesso, dalla consapevolezza della partecipazione a un evento creativo unico e non ripetibile, basato su codici di lavoro e di linguaggio comuni.