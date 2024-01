"Rompete le righe!", masterclass a Popoli con il regista Claudio Di Scanno per i 40 anni del Drammateatro

Si intitola "Rompete le righe!" ed è un fine settimana all’insegna della teatralità legata alla drammaturgia dell’attore quello che il Drammateatro ha programmato per sabato 13 e 14 gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, al teatro comunale di Popoli Terme per la riapertura delle attività 2024 segnate dai 40 anni della compagnia. Info via WhatsApp al 333.1107187 oppure via mail all'indirizzo c.discanno@gmail.com. Prevista una masterclass diretta dal regista Claudio Di Scanno e rivolta ad attori e persone interessate ai processi creativi dell’attore in una dimensione di coralità.

Punto di riferimento sarà il poema di Aleksandr Blok "I Dodici", attraverso il quale il maggior poeta simbolista russo esprime il carattere sacro del moto rivoluzionario. I partecipanti, provenienti da diverse località abruzzesi, avranno come riferimento il poema di Blok per costruire un itinerario creativo consono alla metodologia di lavoro del Drammateatro e del suo regista. Una metodologia che scava nei meandri del testo letterario per esplorare le energie necessarie all’azione fisica e vocale degli attori, attivandone sensibilità e immaginario.

"Un weekend di quasi totale immersione nel lavoro creativo", scrive Di Scanno. "12 partecipanti (numero massimo stabilito per fare un buon lavoro) che provengono da diverse località abruzzesi, un poema meraviglioso, il desiderio di "fare coro", la costruzione dell'azione scenica che ribalta le convenzionalità spaziali, il Drammateatro che compie 40 anni!".