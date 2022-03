Marco Travaglio torna a Pescara con "Il Conticidio dei Migliori": ultimi biglietti disponibili

C’è grande attesa per “Il Conticidio dei Migliori”, di e con Marco Travaglio, organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, che arriverà al teatro Massimo di Pescara domani, 26 marzo. È dunque scattato il conto alla rovescia per il ritorno del noto giornalista nella nostra città dopo alcuni anni di assenza. Lo spettacolo si avvia verso il sold out, ma sono ancora in vendita gli ultimissimi biglietti, disponibili sia nei circuiti e nelle abituali prevendite TicketOne e Ciaotickets, sia la sera stessa dell’evento alla biglietteria del Massimo. Questi i prezzi: platea poltronissima: 32 euro, platea poltrona: 27 euro, balconata: 27 euro, galleria: 23 euro.

Marco Travaglio torna sul palcoscenico con un giallo di bruciante attualità. “Il Conticidio dei Migliori” non racconta una storia di fantasia, ma una storia realmente accaduta (e tuttora in corso) sotto i nostri occhi: il lungo “golpe al ralenti”, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall'opinione pubblica e più odiato dall’establishment, riportando contestualmente al potere la vecchia oligarchia finanziata per bloccare ogni cambiamento e garantire la Restaurazione.

Secondo Travaglio, non c'è stato un complotto per rovesciare Giuseppe Conte: ce ne sono stati almeno quattro in tre anni. Tre falliti, il quarto riuscito. Come nell'Assassinio sull'Orient Express. Una sola vittima pugnalata da molti sicari con tanti mandanti e altrettanti moventi, tutti legati ai 209 miliardi del recovery fund. Con un'arma tutta nuova: la carta stampata. E un killer finale: il maggiordomo. Travaglio, con un lavoro di investigazione giornalistica, mette in fila i fatti, esamina la scena del crimine e l'arma del delitto, interroga i testimoni, raccoglie gli indizi, analizza i possibili moventi, i probabili mandanti, i sicuri sicari.

Si imbatte in almeno due colpi di scena: un incontro fra Draghi e D'Alema e il “fuori onda”? profetico di un deputato leghista. E alla fine tira le sue conclusioni. Ma il verdetto lo lascia agli spettatori. Lo show è prodotto da Seif – Società Editoriale Il Fatto. Per l’accesso al teatro sarà necessario essere muniti di mascherina Ffp2 e super green pass.