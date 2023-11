Gli Autogol al teatro Massimo con "Calcio Spettacolo"

Gli Autogol arrivano al teatro Massimo di Pescara, dove saranno in scena giovedì 23 novembre dalle ore 21. Parodie, imitazioni, sketch su calcetto, fantacalcio e poi il ritorno di Buffa Racconta, la Bobo TV, Conte, Allegri e tanto altro. Dal successo sui social, passando a quello del Prima Festival e del Tim Summer Hits, il trio comico sportivo de Gli Autogol fa il suo esordio sul palcoscenico con "Calcio Spettacolo", una piéce all'insegna dello spettacolo tutto da ridere, ambientato in uno spogliatoio.

Alessandro, Michele e Rollo alterneranno le loro gag più iconiche ai luoghi comuni che ogni ragazzo vive prima di una partita di calcetto con gli amici o prima del trendissimo paddle. E poi le parodie, quelle più amate dal pubblico del web, senza dimenticare le imitazioni di giocatori e allenatori della Serie A. Un ritorno alle origini per Gli Autogol. I loro esordi sono stati proprio nel teatro dell’oratorio di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia, dove tutto è iniziato e dove tutto continuerà. Una passione nata prima dell’arrivo sui social e che non hanno mai dimenticato. Una produzione Opera Eventi. Per informazioni: 0773/660550 - 085/4212225 - www.operamanagement.it.