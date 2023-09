Federico Palmaroli all'Aurum con ‘Le più Belle Frasi di Osho’

Federico Palmaroli sarà all'Aurum martedì 5 settembre con ‘Le più Belle Frasi di Osho’ nell'ambito del Festival Dannunziano 2023. Appuntamento in piazzale Michelucci a partire dalle ore 19. Ingresso libero.

Seguiranno alle ore 20, nella Sala d’Annunzio, la presentazione del libro "Fascismo Infinito" con l’autore Francesco Borgonovo e alle ore 21, sempre nella Sala d’Annunzio, la lettura-concerto del libro ‘Le più belle poesie di Gabriele d’Annunzio e molto altro’, a cura di Massimo Pamio, Edizioni Mondo Nuovo, voci recintanti Elker Errani e Antonella De Collibus, accompagnati da Pierfrancesco Fiordaliso, Gianluigi Fiordaliso e Rocco De Massis.

Palmaroli nasce a Roma nel 1973. Di formazione umanistica, matura fin dall'adolescenza un grande interesse per la tradizione popolare tipicamente romana. È il padre de ‘Le più belle frasi di Osho’. Grande appassionato di letteratura futurista, sviluppa un'ironia che non appare anacronistico definire petroliniana. Svolge una professione che non ha nulla a che vedere con questa sua indole comica, che rimane solo il suo modo di approcciarsi alla vita. Il suo karma è racchiuso in questa citazione di Marinetti: "Mi auguro di morire prima di aver perduto le mie deliziose fanciullaggini".

Oggi "Le più belle frasi di Osho" è una delle pagine social di maggiore successo: vanta infatti oltre un milione di like su Facebook e 400mila followers su Instagram. "Ho pensato di far rivivere la romanità in un personaggio distante da questa realtà ma che, nelle espressioni, mi ricordava tanto il romano medio”, ha spiegato Federico circa la sua idea che ha avuto così tanto successo. Palmaroli usa foto di attualità per la sua satira oppure quella di Osho Rajneesh - da qui il nome della sua pagina social - un santone che a metà degli anni Settanta girava l’India fondando comunità e insegnando amore e meditazione, per poi trasferirsi in Oregon, negli Stati Uniti, e appassionarsi alle Rolls-Royce.