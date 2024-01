Eleazaro Rossi (Le Iene) al Massimo con "Grande figlio di p*****a"

Arriva il 16 maggio, al teatro Massimo, "Grande figlio di p*****a", terzo one man show di Eleazaro Rossi. Il comico e stand up comedian fa parte, da qualche anno, del cast della trasmissione televisiva "Le Iene" su Italia 1. In scena verrà portato un trattato di umanità e umorismo, mai volgare, che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe della risata: Totò. Uno spettacolo in costume (nel senso che l’artista è 'travestito' da se stesso) e completamente privo di fumi e raggi laser, fatta eccezione per "quelli procurati all’interno degli spettatori tramite il soffocamento indotto dall’atarassia", si legge in una nota.

Tra i temi che "non verranno assolutamente trattati durante la rappresentazione", Eleazaro menziona "l’utilizzo di liquidi ad altissima pressione nel taglio dei metalli". E conclude: "Gli introiti verranno devoluti nella loro interezza all’agenzia delle entrate degli Emirati Arabi Uniti". Insomma, ad attendere il pubblico in sala ci sarà una piéce dissacrante com'è da sempre nello stile di questo artista. La data di Pescara è organizzata da Aurora Eventi. Biglietti acquistabili sul circuito Ticketone.