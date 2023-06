Si ride al Massimo con Biagio Izzo in "Balcone a tre piazze"

Martedì 12 dicembre alle ore 21 si ride al teatro Massimo con "Balcone a tre piazze", il nuovo spettacolo di Biagio Izzo. La tappa pescarese è organizzata da Aurora Eventi. Le risate, quando entra in scena, ci sono, le smorfie anche, gli applausi pure. Questi sono gli effetti che il comico napoletano ha sul pubblico.

Inizia la sua carriera come cabarettista nel 1983, grazie al duo Bibì & Cocò approdando su “Telegaribaldi”, “Pirati” e “Pirati Show”, programmi che andranno in onda solo su emittenti regionali campane come Canale 9 e Telenapoli34. Ma ha bisogno di altre esperienze e così si mette nelle mani di Rosalia Maggio e Giacomo Rizzo con i quali lavora a teatro in commedie comiche, grazie ai quali avrà anche l’opportunità di aprire il Cabaret Portalba. Comincia a trovare la simpatia del pubblico e Patrick Rossi Castaldi lo invita a diventare protagonista di “Ugo”. Dopo il teatro, vuole tentare con la televisione e si sottopone come comico all’attenzione di Gianni Boncompagni che lo inserisce a “Macao” condotto da Alba Parietti. Anni dopo entra a “Furore”, poi è la volta di “Fantastica Italiana” e “Pausa Caffè”.

Non mancano i primi approcci al cinema, primo fra tutti quello accanto a Nino D’Angelo nel lontano 1987, grazie al film Quel ragazzo della curva B di Romano Scandariato. Dopo qualche episodio della soap opera italiana Un posto al sole, entra fra gli attori prediletti di Vincenzo Salemme che lo dirigerà in parte dei suoi film con Maurizio Casagrande, Carlo Buccirosso, Nando Paone e Tosca D’Aquino. Maschera dei cinepanettoni lavora per Carlo Vanzina e Neri Parenti che lo metteranno, di film in film, affianco a Christian De Sica, Massimo Boldi, Enzo Salvi, Bruno Arena e Max Cavallari, anche se forse il ruolo meglio recitato fino a ora è stato quello di Scellone in Blek Giek (2001) di Enrico Caria.

Diretto da Pier Francesco Pingitore, recita con Leo Gullotta in pessimi film tv come "Domani è un’altra truffa" (2006) e "Di che peccato sei?" (2007). Discreto il suo successo come presentatore televisivo assieme a Caterina Balivo in “Stasera mi butto” e “Miss Italia nel Mondo 2008”. Non abbandona il teatro di certo e si mette sotto le mani di Claudio e Pino Insegno in spettacoli come “Tutto per Eva, solo per Eva”, “C’è un uomo nudo in casa”, “Due comici in Paradiso” e “Il re di New York” con Antonella Elia. Tra il 2008 e il 2010 torna sul grande schermo, partecipando a commedie di successo con i registi Oldoini, Vanzina, Pieraccioni e Tartaglia.

Nel 2011 è nel cast della parodia demenziale Box Office 3D, diretto da Ezio Greggio e nel cinepanettone di Claudio Risi Matrimonio a Parigi, con Massimo Boldi e Massimo Ceccherini. Tornerà in "Matrimonio al Sud" di Paolo Costella, nel 2015, e l’anno successivo parteciperà al film di Alessandro Valori "Come saltano i pesci" e a quello di Federico Marsicano "Un Natale al Sud".