Festival del Panino a Villanova di Cepagatti

Fine settimana in Abruzzo all'insegna di un evento molto interessante a livello gastronomico. Sabato 1° aprile a Villanova di Cepagatti avrà luogo la 2a edizione del "Festival del Panino", iniziativa promossa dall'agenzia Promozione Spettacoli e dalla direzione del centro commerciale Borgo d'Abruzzo per esaltare un prodotto storico della nostra alimentazione che tutti preparano ma che in pochi sanno elaborare nei giusti modi.

In giuria maestri di cucina del calibro di Santino Strizzi, accademici come Giuseppe Di Giovacchino, personaggi dello spettacolo come Franca Minnucci e giornalisti come Donato Fioriti e Mila Cantagallo saranno chiamati ad esprimere il proprio pensiero in un pomeriggio animato anche dalla partecipazione del barzellettiere Valerio Basilavecchia. A rappresentare le istituzioni interverranno il sindaco di Cepagatti Gino Cantò e l'assessore Camillo Sborgia.