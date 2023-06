A Città Sant'Angelo torna "Dall'Etna al Gran Sasso"

Indirizzo non disponibile

Torna a Città Sant’Angelo l’evento più gustoso dell’estate: "Dall'Etna al Gran Sasso", giunto alla sua XVII edizione. Da sabato 15 a domenica 23 luglio si festeggerà dunque il ventiduesimo compleanno del gemellaggio tra i borghi di Città Sant'Angelo e Nicolosi (Catania). Tanta musica, spettacoli, artigianato tipico e gli immancabili stand di cucina abruzzese, siciliana, ma anche menu senza glutine. Appuntamento nel centro storico del Comune angolano. Assolutamente da non perdere.

In attesa dell'ufficializzazione del programma completo di questa storica rasegna, il sindaco Matteo Perazzetti spiega come quest'anno l'investimento per gli eventi estivi sia importante, considerando che finalmente sono venute meno tutte le restrizioni e i limiti imposti dall'emergenza Covid: "Dopo tre estati segnate dalla pandemia, e dalle incertezze legate alle restrizioni e all'andamento del turismo, finalmente siamo orgogliosi di presentare un calendario ricco di appuntamenti, sparsi su tutto il territorio dal borgo antico fino alla Marina, e il ritorno della rassegna "Dall'Etna al Gran Sasso" che ogni anno ha riscosso grande successo e numeri importantissimi".