"Borgo & Gusto", la rassegna enogastronomica lungo le vie di Montesilvano Colle

Orario non disponibile

Quando Dal 17/07/2023 al 20/07/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Montesilvano

Lungo le vie del borgo di Montesilvano Colle si terrà nei prossimi giorni "Borgo & Gusto", rassegna enogastronomica che proporrà varie degustazioni di prodotti tipici locali. Un fuoriporta nel pieno dell’estate. La sagra arriva in uno dei borghi del Comune di Montesilvano a fare da cornice a uno scenario molto affascinante, che ospitera? dal 17 al 20 luglio i sapori del nostro Abruzzo.

Saranno loro i protagonisti della festa che animerà Montesilvano Colle. Un'ottima occasione per uscire di casa e riappropriarsi del gusto di stare in compagnia, incontrandosi per gustare le nostre specialita? tipiche. Oltre ad esaltare i piaceri della gola, "Borgo & Gusto" dedicherà un'attenzione speciale anche al divertimento con un carnet ricco di attrazioni, musica e danza. Ingresso libero.