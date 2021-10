Festa siciliana a Pescara, l'ospite d'onore è Tony Sperandeo

Dal 14 al 17 ottobre Pescara ospiterà “A’ Vucciria Sicilia Street Food”, manifestazione dedicata al cibo della Sicilia. Sarà presente, come testimonial, Tony Sperandeo, noto attore di cinema e tv, originario proprio della Trinacria. Patrocina l'evento l'assessorato al turismo e ai grandi eventi, in collaborazione con l'associazione Leopotter Action Etica Street, Cinzia Veneziano e Noi Costa dei Trabocchi. Inaugurazione giovedì 17 ottobre alle ore 13. Gli stand saranno aperti a pranzo e cena ma sarà possibile effetturare anche l'asporto. Bisognerà essere in possesso del Green Pass e, in caso di assembramento, si dovrà indossare la mascherina, anche se all’aperto.

Cosa si potrà degustare: pane ca’ meuza, pane panelle, grigliate, panino con i polipi e polipo con patate, sfincione, caponata, stigghiole, parmigiana, pasta alla norma, arancine, panzerotti, cannoli, cassatine, dolci di marzapane e pasta di mandorle, vino di Sicilia, la birra Messina anche ai cristalli di sale e l’esclusiva birra artigianale Minchia.

