Centoquarantadue papere colorate illumineranno la nave di Cascella per "Future Ducks"

Sabato 18 dicembre la nave di Cascella si riempirà di 142 papere colorate e luminose, per l'iniziativa "Future Ducks". Il suggestivo e curioso evento, che avrà un grosso impatto visivo, è stato presentato questa mattina in Comune. Appuntamento dalle 17 in piazza primo maggio e dalle 17,30 i bambini presenti potranno scegliere e prendere una papera, portarla all'artista presente sul posto che la firmerà rendendola unica.

L'idea nasce dall'incidente che avvenne nel 1992 nel nord dell'oceano pacifico, dove una nave container proveniente da Honk Kong rollò su un lato di 40 gradi e molti dei container si aprirono in mare disperdendo 29 mila papere giocattolo di gomma gialla. Due anni dopo quella tempesta, alcune papere furono trovate in Alaska, poi ne vennero rinvenute altre in Giappone, Indonesia, Australia e Sud America. Alcuni scienziati sfruttarono proprio quelle papere per studiare le correnti marine.

L'autore dell'iniziativa Federico Giangrandi dell'associazione culturale Tactus Fugit ha dichiarato:

"Attraverso lo stupore noi riusciamo a vedere le cose più chiaramente. Illuminando la nave di Cascella saremo più vicini al Natale di quanto si possa immaginare. I bambini sono destinatari e veicoli di questa sensazione che vogliamo diffondere. Il tratto identificativo è quello di cominciare a pensare che ogni uomo è una cellula di un unico corpo universale, tenendo conto che il riscaldamento globale non coincide perfettamente con i cambiamenti climatici, ma che è un passaggio che i bambini di oggi dovranno affrontare con tutte le loro forze. Queste paperelle vogliono rappresentare il cambiamento ma anche la conservazione".

L'assessore Alfredo Cremonese ha aggiunto che lo spirito è quello di portare gioia e serenità a tutti i bambini e la paperella che prenderanno in custodia è solo il primo passaggio di un percorso che verrà avviato a breve, un viaggio ludico educativo che prevede step da seguire nei prossimi mesi con una finalità ambientale.