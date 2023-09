"Tutto il mondo di Guareschi" alla Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo

Dall'8 settembre, a partire dalle ore 17 nella Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo, sarà possibile visitare la mostra storica e documentale dedicata allo scrittore, giornalista, umorista e caricaturista italiano: Giovannino Guareschi. “Tutto il mondo di Guareschi” è un’esposizione a carattere antologico, rivolta in particolare ai giovani che non hanno conosciuto direttamente la produzione di Guareschi e la sua storia di vita, che comprende anche la prigionia come Internato militare italiano tra il 1943 e il 1945, in seguito all'armistizio dell'8 settembre.

Negli anni Cinquanta, le trasposizioni cinematografiche di alcuni episodi del «Mondo piccolo di don Camillo e Peppone» ebbero un grande successo: i celebri personaggi furono portati sugli schermi di tutto il mondo, diventando simboli di un’epoca. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’esposizione sarà aperta fino all’8 ottobre.

«Grazie alla collaborazione con l’Archivio Guareschi, l’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, l’associazione Club dei Ventitré e la Fondazione Accademia d’Abruzzo è stato possibile realizzare questa mostra che ambisce a far conoscere il personaggio Giovannino Guareschi, pure nella complessità del suo eclettismo e di non condivisibilità di alcune scelte politiche: dalle esperienze di vita più sofferte come la guerra e l’internamento, fino all’estro letterario e umoristico con il quale ha affrontato la gran parte della sua vita, regalando ai lettori e, in seguito, anche ai telespettatori, uno spaccato dell’epoca dal grande valore culturale», ha dichiarato il presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio.