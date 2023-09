Al teatro Michetti la mostra d’arte contemporanea ‘Someplace sometime’

Sarà il teatro Michetti a ospitare la mostra d’arte contemporanea internazionale organizzata dalla Fondazione Zimei. ‘Someplace sometime’ è il titolo di quello che si propone come un vero festival di arte contemporanea, che si svolgerà dal 28 ottobre al 31 dicembre e vedrà la partecipazione di circa 20 tra i maggiori artisti del momento.

Per il direttore della Fondazione Zimei, Massimiliano Scuderi, curatore della manifestazione, “il progetto nasce dalla storia specifica della città e del suo territorio. Pescara infatti ha ricoperto in passato un ruolo importante nella storia dell’arte contemporanea nazionale ed internazionale. Una forte vocazione dimostrata già dagli anni ’70 in cui erano attive le gallerie di Mario Pieroni, Lucrezia De Domizio Durini e Cesare Manzo il quale, alla fine del decennio successivo, ideò la mostra Fuori Uso, allestita all’interno di spazi abbandonati di Pescara. Gli anni '90 determinarono il consolidarsi di questa manifestazione internazionale che purtroppo, con gli anni Duemila, vide una sostanziale fase di declino e poi di chiusura. Per tale motivo la Fondazione Zimei ha inteso farsi promotrice di una manifestazione denominata 'Someplace Sometime', titolo che nasce da un’opera dell’artista Graham Gussin - un neon recante appunto la scritta 'Someplace Sometime' - realizzata per un’edizione di Fuori Uso all’inizio degli anni Duemila, tutt’oggi visibile sulla parete dell’hotel dei ferrovieri. “Da qualche parte, prima o poi” è il modo per dare seguito ad una pratica fondata sulla possibilità, sulle occasioni fortuite e sulle opportunità nate da contingenze e da sinergie, convinti che non si possa programmare nulla se non vivendo un presente possibile”.

La manifestazione, che si prefigge l’obiettivo di ripetersi con cadenza annuale o al massimo biennale, ha sede quest'anno negli spazi del teatro Michetti, opera in stile liberty realizzata da Pasquale Michetti, padre dell’artista Vicentino, recentemente restaurato dal Comune di Pescara. L’obiettivo è di recuperare e trasmettere la vecchia energia e la voglia di fare le cose insieme. Il concept della mostra collettiva nasce peraltro dalla partnership con l’artista brasiliana Renata Lucas.