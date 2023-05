"Poesia Contemporanea" al museo delle genti d'Abruzzo

Il denominatore comune è il rapporto con il colore: intenso, iconico, totale e totalizzante. Tre artisti per una collettiva che consacra una lunga amicizia, ma anche la possibilità di unire in un'unica storia voci che raccontano mondi diversi incontrandosi però in un unico finale. Max Bi, Enzo Forese e Mimmo Iacopino incrociano le loro opere in "Poesia Contemporanea", la mostra che sarà inaugurata sabato 13 maggio, alle 18,30, al Museo delle Genti d'Abruzzo. Il risultato è un percorso di grande forza espressiva, che attinge dalla diversità di forme e materiali utilizzati un'anima festosa. Il linguaggio dei tre artisti, nelle diverse declinazioni, è brillante e allo stesso tempo delicato: le opere nella loro intrinseca differenza, costruiscono un insieme coerente, profondo.

Max Bi ha un tratto ricco, esuberante, le sue figure sono immagini fantastiche che agganciano lo sguardo e lo imprigionano. Forese incanta con le sue costruzioni raffinate, che sublimano la realtà nel colore: Iacopino valorizza i materiali, nastri e parole sono l'evocazione della storia. La poesia delle loro opere, evocata dal titolo della mostra, sta nel non abbandonare mai il tempo presente, la contemporaneità appunto, di saperla anzi interpretare attraverso valori sempre nuovi.

"È una mostra molto particolare - sottolinea la direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo, Letizia Lizza - che unisce sensibilità diverse in un unico spazio. L'idea è quella di guardare all'artista non solo per la qualità della produzione personale, ma per la sua capacità di interagire con altre realtà e quindi, in definitiva, con il mondo".

La giornata di inaugurazione di sabato 13 maggio sarà anche un'occasione speciale: il Museo delle Genti d'Abruzzo e il Museo Cascella partecipano infatti al grande circuito della "Notte dei Musei". Ingresso promozionale a solo 1 euro e apertura fino alle ore 23, con ingresso per l'ultima visita alle ore 22. La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 4 giugno.