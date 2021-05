"Percorsi d'arte contemporanea": 122 opere per la 14esima asta della Fondazione Genti d’Abruzzo

Dal 9 maggio ben 122 opere saranno esposte al Museo delle Genti d'Abruzzo per la tradizionale asta giunta alla sua 14edizione e che, per la seconda volta, si sposterà sul web, attraverso il portale ArsValue: registrandosi sarà anche possibile fare offerte in pre-asta, opzione particolarmente vantaggiosa, e partecipare poi all'evento del 23 maggio. Tutti i pezzi saranno visibili, su appuntamento, in presenza, fino al 23 maggio, giorno in cui verrà battuta l'asta.

"Ringrazio ancora una volta gli artisti che, nel corso degli anni, ci sono sempre stati vicini - sottolinea Alessandra Moscianese che, insieme a Francesco Perozzi, ha curato l'allestimento - arrivare alla quattordicesima edizione rappresenta per noi un traguardo importante, ancor di più in un periodo come questo particolarmente complesso. Ma ringrazio anche tutti coloro che ci hanno supportato e che, con intelligenza, hanno incrementato nel corso degli anni le loro collezioni private. Aiutare ed avere beneficio è sempre una bella opportunità".

L'emergenza sanitaria "ha colpito la cultura in maniera rilevante", ricorda la direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo Letizia Lizza. "Noi ripartiamo da qui, da un'attività di autofinanziamento che si è andata sempre più rafforzando nel corso degli anni e sulla quale facciamo un forte affidamento. Il ricavato servirà ad attuare i nostri progetti più importanti, dalle esposizioni alle attività di divulgazione per adulti e ragazzi, e anche a riportare i due musei, Genti d'Abruzzo e Cascella, agli standard di visite sui quali si erano attestati".