“Pelle”, al Museo delle Genti d’Abruzzo la nuova mostra personale di Pep Marchegiani

Vernissage, l'8 maggio alle ore 18, di “Pelle”, la nuova mostra personale di Pep Marchegiani che inaugura la riapertura, post lockdown, del Museo delle Genti d’Abruzzo. L'esposizione è realizzata in collaborazione con la Fondazione Genti d’Abruzzo e vanta il patrocinio della Provincia di Pescara e del Polo Regionale per la Musica, la Danza e le Arti performative. Sarà possibile visitarla fino al 12 giugno. Spiega l’artista:

"Ho deciso di presentare l’anteprima del mio nuovo ciclo di opere nella mia terra per il bisogno di riscoprire le mie radici. La mostra si terrà a Pescara per contribuire alla rinascita culturale della città. Sarà un evento sperimentale che coinvolgerà diverse location: il Museo delle Genti d’Abruzzo che ospiterà le 15 opere pittoriche con la supervisione di Alessandra Moscianese, il MiBE (Liceo Artistico Coreutico Musicale Misticoni-Bellisario) con una installazione permanente dell’opera titolata “Ragazzino grasso senza nome ma con il pannolino” prevista per il 21 maggio, a cura della dirigente scolastica Raffaella Cocco".