Notte dei Musei per il Festival Dannunziano: il programma

Un tour straordinario tra gli otto Musei della città di Pescara che hanno tutti aderito alla Notte dei Musei, previsto per domenica 3 settembre, nella seconda giornata della quinta edizione del Festival Dannunziano, garantendo l’apertura al pubblico straordinaria dalle 18 a mezzanotte. Con ingresso gratuito o con biglietto ridotto, i cittadini potranno ammirare opere, partecipare alle visite guidate e assistere agli spettacoli organizzati all’interno dei Musei stessi per un evento eccezionale. È la Notte dei Musei.

“Sarà la giornata dedicata all’arte che illumina Pescara – ha sottolineato l’assessore alla cultura Mariarita Carota, rendendo noto il programma – arte che viene da una stagione estiva felice, che ha visto un flusso continuo di visitatori nelle nostre strutture museali. Segno che ormai Pescara non è più solo città di mare o di commercio, ma è anche città di cultura, dove il turista che arriva o anche il residente cerca eventi, occasioni e opportunità per scoprire le gemme custodite nel nostro territorio, una risorsa di marketing peraltro esplosa negli ultimi quattro anni che hanno visto non solo la riqualificazione dei Musei già esistenti, ma addirittura la nascita di tre nuove strutture, ovvero l’Imago Museum, il Museo dell’Ottocento e il Clap Museum”.

Programma

Casa Natale d’Annunzio – apertura dalle 9 alle 23 – ultimo ingresso alle 22.30 – ingresso gratuito – Eventi:

La Danza delle Parole – Emozioni in movimento: dalle 21 alle 23 di e con Franca Minnucci. A ritmo di musica, l’attrice e gli spettatori insieme ritagliano il proprio percorso per vivere parole, danze e suoni in suggestioni ed emozioni in un viaggio immaginario dentro e fuori la poesia di d’Annunzio.

Durante la Settimana dannunziana, il Museo sarà aperto il 5, 6, 7 e il 10 settembre dalle 9 alle 13.30; l’8 e il 9 settembre dalle 9 alle 19.30, al prezzo di 5 euro a biglietto; ingresso gratuito per i ragazzi fino a 18 anni; biglietto a 2 euro per i ragazzi tra i 18 e 25 anni;

Mediamuseum – apertura dalle 18 alle 21 – ingresso gratuito – Iniziative:

Ore 18 - Presentazione delle raccolte di Luigi Aliprandi ‘La Sposa perfetta’ e di Anna Segre ‘A corpo vivo’, modera Silvia Elena Di Donato, letture a cura di Giuditta Cambieri;

Ore 18-21: Visite guidate

Ore 19.30: Proiezione cinematografica

Paparella Treccia – apertura straordinaria 18-24 – biglietto d’ingresso scontato a 5 euro – Iniziative:

Mostra Gabriele d’Annunzio e i suoi artisti;

Durante la Settimana dannunziana apertura al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20

Museo Genti d’Abruzzo – apertura straordinaria 18-24 – ingresso e visita guidata gratuiti – angolo di degustazione vini a cura dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo – Iniziative:

Occhio all’originale, Visita guidata per famiglie, primo turno ore 18.30; secondo turno ore 21;

Durante la Settimana dannunziana gli orari di apertura al pubblico saranno dal 4 all’8 settembre dalle ore 10 alle 14; sabato 9 settembre dalle 17.30 alle 21.30;

Dal 4 all’8 settembre ‘Sulla cima dell’Olimpo’, attività e laboratori per bambini dai 6 anni in su tutte le mattine dalle 8.30 alle 13, costo settimanale 80,00 euro a bambino, costo giornaliero 20,00 euro;

Mostra d’arte contemporanea di Barbara Zaccheo;

Museo Civico Cascella – apertura straordinaria dalle 18 alle 24 – ingresso e visita guidata gratuiti – angolo di degustazione vini a cura dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo – Iniziative:

CruciCascella Visita gioco per famiglie – primo turno ore 18.30; secondo turno ore 21

Durante la Settimana dannunziana aperture: venerdì 8 settembre dalle 10 alle 14; sabato 9 settembre dalle 17.30 alle 21.30 e visita al buio ‘Mistero a luci spente’ costo 15 euro a persona

Museo dell’Ottocento – Apertura straordinaria dalle 17 alle 24 (ultimo ingresso ore 23) – visite guidate ogni ora e mezza, massimo 25 persone a turno – costo biglietto 3 euro

Durante la Settimana dannunziana aperture dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 – Iniziative:

Sabato 9 settembre – Aurum – Presentazione del Catalogo generale delle opere del Museo dell’Ottocento alla presenza dei relatori Candida Carrino – Direttrice Archivio di Stato di Napoli; Francesco Leone – Università degli Studi ‘d’Annunzio’ di Chieti-Pescara; Stefano Papett – Direttore dei Musei civici di Ascoli Piceno; Isabella Valente – Università degli Studi ‘Federico II’ di Napoli

Imago Museum – Apertura straordinaria fino alle 23 – ultimo ingresso ore 22.30 – prezzo unico d’ingresso 5 euro - angolo di degustazione vini a cura dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo – Iniziative:

Proiezione nella hall dell’Imago Museum del docufilm su Gabriele d’Annunzio ‘Il mare di Gabriele’ del regista Francisco Josè Fernandez, coprodotto dalla Fondazione PescarAbruzzo;

Possibilità di visitare la mostra temporanea Joan Mirò. Nel giardino della pittura e tre mostre permanenti: Impressioni e realtà. Il sogno scandinavo di Barbizon a Civita d’Antino; Arte, Immagine e verità. Artisti figurativi del ‘900; Mario Schifano, il trionfo della Pop Art Italiana.

Durante la Settimana dannunziana il Museo sarà aperto dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20

Clap Museum - Apertura straordinaria fino alle 23 – ultimo ingresso ore 22.30 – prezzo unico d’ingresso 5 euro – possibilità di visitare la mostra temporanea ‘Scozzari ride ancora’ e la mostra permanente su Andrea Pazienza

Durante la Settimana dannunziana il Museo sarà aperto dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20