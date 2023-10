“Interiores volatus”, personale di Duccio Di Monte al Centro Ibisco di Città Sant’Angelo

Si chiama “Interiores volatus” la personale di Duccio Di Monte visitabile al Centro Ibisco di Città Sant’Angelo. Inaugurazione sabato 14 ottobre dalle ore 18 alle ore 21. Per informazioni: 380/1288535. Interventi: Alfredo Ricci - patron dell’azienda Althena Medical, critico d’arte Giuseppe Bacci, maestro Duccio Di Monte. Modera il giornalista Alex De Palo. L’evento sarà allietato dalla lettura delle poesie del Maestro Di Monte e dai brani musicali eseguiti dal Trio Novecento, composto da Roberto De Grandis (flauto), Sandra Royas (violoncello) e Pino Di Florio (pianoforte). Ingresso libero. La mostra rimarrà aperta dal 14 ottobre 2023 al 3 gennaio 2024.

L’esposizione “Interiores volatus” è caratterizzata da 65 opere pittoriche, grafiche e scultoree eseguite con tecniche di alta ricerca, frutto di oltre sessant’anni di attività del maestro Duccio Di Monte, tra cui il dipinto “Purgatorio Canto VIII” che l’artista ha realizzato nel 2021 per ricordare il settecentenario della morte di Dante Alighieri. Afferma il critico d’arte Giuseppe Bacci: “Duccio Di Monte è stato per il suo territorio uno dei portabandiera della ricerca artistica e poetica, come risulta eloquentemente dalla sua produzione artistica. Egli è stato sempre presente apportando contributi in esposizioni, convegni, simposi e nei consensi artistici abruzzesi. Piacevolmente nostalgico e sapiente, così si presenta il volume "Ballate da Rio Moro", che verrà ulteriormente arricchito nelle varie presentazioni del libro con la promozione di incontri d’esperienza e libere testimonianze: ricordi, poesie, prosa, annotazioni, sui fatti che caratterizzarono un particolare momento del tempo passato”.