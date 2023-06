"Integramente 2.0", mostra esperienziale al circolo Aternino

Sabato 24 e domenica 25 giugno, al circolo Aternino, il Cts CentroTeatroStudi, centro di formazione artistica e produzione teatrale pescarese, svolgerà l’evento "Integramente 2.0", mostra esperienziale con il patrocinio dell'assessorato comunale alla cultura. In tale occasione sarà prevista una conferenza per condividere il progetto di laboratorio creativo del Cts, che prevede momenti di socializzazione e condivisione artistica nonché di integrazione sociale, sia in ambito laboratoriale sia performativo, per tutti.

Tale evento sarà coordinato da Cristina Baldassarre, trainer attoriale, attrice e regista, laureata in psicologia e specializzata in psicomotricità funzionale, e coadiuvato da esperte del settore artistico e della libera espressione quali Paola Dell'Aquila, scenografa, costumista, maker, decoratrice, restauratrice, consulente per allestimenti e presidente dell'associazione Miricreo; Franca D'Angelo, scenografa, esperta in psiconologia, fondatrice e presidente della Collezione Nato Frascà arte contemporanea; Maria Giulia Marini, insegnante di musica della scuola Taratazum e flautista.