A Spoltore una mostra fotografica e un dibattito contro la violenza

A Spoltore domenica 18 giugno sarà visitabile la mostra fotografica “Violenza in uno scatto”, a cura di Emilio Maggi, Iolanda Albrizio e Valeria Berardinelli, con l’obiettivo di condannare ogni forma della stessa.

A seguire si terrà un dibattito relativo al medesimo tema, moderato dalla poetessa Rosetta Clissa, dove oltre al sindaco Chiara Trulli interverranno Anna Maria Bellanfante, magistrato, Daniela Di Profio, psicologa, Greta Colantonio, presidente dell’Ahimsa che organizza l'evento insieme al Comune di Spoltore, Paolo Migliaccio, responsabile Guardie Zoofile del Wwf di Pescara, e Antonella Di Leonardo, autrice di “Il contrario della paura”.

“Abbiamo ideato questo evento per presentare Ahimsa, un’associazione contro la violenza nata a Spoltore”, spiega l’avvocato Greta Colantonio. “Svolgendo la professione di avvocato in ambito di diritto di famiglia e diritto minorile sentivo l’esigenza, insieme al team operativo di professionisti con cui collaboro, di mettere le nostre competenze al servizio di soggetti che subiscono atti di violenza domestica, scolastica, lavorativa, e a danni di animali. La violenza è un comportamento in vertiginosa e pericolosa crescita che, ahimè, ci vede tutti responsabili. Per questo sensibilizzare la collettività al rispetto di se stessi e degli altri è uno dei nostri obiettivi”.

“Sul tema della violenza è sempre importante avere un alto livello di attenzione”, commenta l’assessore Nada Di Giandomenico. “Visti i gravi fatti di cronaca anche recenti e i numerosi episodi di femminicidio che denotano un forte disagio sociale, verso il quale la nostra amministrazione non può restare indifferente”.

“Al tema della violenza, non solo quella di genere, questa amministrazione ha sempre prestato particolare attenzione”, aggiunge l’assessore Francesca Sborgia. “Così come ai diritti umani in generale. Lo dimostrano l’approvazione all’unanimità di una mozione sul femminicidio, il posizionamento di una panchina arcobaleno e delle panchine di color rosso nei vari parchi di tutte le frazioni. Quella di domenica è quindi un’iniziativa in continuità con quelle già organizzate e quelle future”.