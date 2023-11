"Alive!", Franco Di Cesare in mostra all’Aurum

Martedì 7 novembre alle ore 17 sarà inaugurata all’Aurum la mostra "Alive!" di Franco Di Cesare. Il pittore, recentemente scomparso, era nato a Pescara nel 1966.

Compiuti gli studi a Chieti nell’istituto d’arte “Nicola Da Guardiagrele”, si era trasferito a Londra nel 1996 dove aveva lavorato e ottenuto consenso di critica e pubblico, grazie a diverse esposizioni, tra cui "Spazi Vuoti Empty Spaces" all'Ice House Court Abbey Road di Londra nel settembre del 2020, e “Refraction” alla Row Labs Norton Quays, nella prestigiosa Royal Albert Wharf di Londra nel gennaio 2020.

Le sue opere, presenti in gallerie, musei e collezioni private inglesi, sono state in parte recuperate dai suoi familiari e trasportate in Italia, dove verranno esposte nella mostra all’Aurum che sarà visitabile dal 7 al 14 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, anche di domenica. L’ingresso ai visitatori è libero.