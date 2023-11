A Civitaquana la 3a edizione di “Aspettando il Natale”: mercatini, musica e un albero gigante

La Proloco di Civitaquana organizza per il terzo anno "Aspettando il Natale", un mercatino di Natale che si terrà in paese il prossimo 3 dicembre: appuntamento a partire dalle ore 10 in piazza Umberto I. La particolarità dell’evento sarà la presenza di un albero gigante realizzato totalmente all’uncinetto dalle signore del paese.

Ci saranno inoltre gli stand degli artigiani locali, tante bontà della tradizione, street food, animazione, musica, zampognari e l’immancabile casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine. A partire dalle ore 17:30 la piazza verrà poi illuminata dallo splendido albero fatto, come detto, all’uncinetto. L'ingresso al pubblico sarà rigorosamente libero.