Caccia all’Affare, a Pescara Fiere torna il mercatino del vintage

Sempre più persone si innamorano del vintage e a Pescara questo amore cresce a vista d’occhio. Dall’inizio di Caccia all’Affare, il mercatino del vintage di Pescara, a marzo 2022 è stato un crescendo di numeri e passioni. L’abbigliamento fa da padrone suscitando grande interesse nei giovani e non solo. Si cavalcano le tendenze mondiali di acquisti griffati e sostenibili, di vestiti che hanno viaggiato nel tempo e portano il fascino immutato della propria epoca. Dal Levis anni 80, al Barbour anni 70, Adidas e Nike anni 90 e tanti accessori Prada, Yves Saint Laurent, Moncler, Burberry, Gucci.

'Caccia all’affare' non è solo abbigliamento, ma tutti quelli oggetti che ci fanno sognare e viaggiare in un tempo lontano. Bauli da viaggio, lampade dalle forme particolari, giocattoli degli anni 80 divenuti dei veri e propri miti, poi retrogames, elementi delle ferrovie, arredo industriale. E poi tanta musica con dischi in vinile e cd rari e introvabili, libri, figurine e gioielli di tutte le epoche. Ancora orologi da taschino e da polso, ceramica e vasi dell’ottocento e novecento, borsette da signora degli anni ’20, bastoni da passeggio da uomo.

Acquistare vintage vuol dire anche sostenibilità. Infatti sempre più persone scelgono di acquistare capi più consapevolmente, riciclando vestiti e accessori che hanno già avuto una vita e in questo modo permettersi capi firmati ad un prezzo più abbordabile. Il luogo ideale per immergersi nell’atmosfera di un vero mercatino vintage, scovare rarità e fare ottimi affari. Ospitato nella comoda struttura del centro fieristico di Pescara, il mercatino torna per la sesta edizione l’11 e 12 febbraio. Bar e parcheggio gratuito. Per informazioni: 0736/256956 - 393/9862023 - info@mercatiniantiquari.com.