Cristiano Malgioglio al Città Sant'Angelo Outlet Village

Cristiano Malgioglio, accompagnato dal suo corpo di ballo, sarà l'indiscusso protagonista della prima delle 6 notti bianche in programma quest'estate al Città Sant'Angelo Outlet Village. Appuntamento giovedì 13 luglio dalle ore 21.30: una serata all'insegna del colore e della musica con il music show di questo artista eclettico.

Malgioglio, infatti, è un personaggio che non ha eguali nel panorama italiano. Cantautore, paroliere, star televisiva perfettamente a suo agio nel variegato mondo dei reality, dalla grande personalità e dallo stile inconfondibile. Come unici sono i suoi grandi successi, da “Scandalo” a “Sbucciami” fino ad “Ancora ancora ancora”, diventato un evergreen del repertorio di Mina. E come dimenticare, in tempi più recenti, "Mi sono innamorato di tuo marito"?

Apertura straordinaria dalle ore 10 alle ore 24. In occasione della Notte Bianca sono inoltre previsti, dalle ore 16 alle ore 24, extra sconti dal -30% sul prezzo di saldo. Sarà possibile pranzare e cenare anche all'aperto nei dehor esterni della nuova food court. Ingresso libero.