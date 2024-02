De Martinis premia tre presidi slow food del Pescarese nell'evento dell'Associazione provinciale cuochi

Il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha premiato tre eccellenze slow food del territorio durante l'inaugurazione dell'anno culinario dell'Associazione provinciale cuochi. Come De Martinis ha spiegato in un post sulla sua pagina Facebook, l'evento si è tenuto nell'hotel Michelangelo di Città Sant’Angelo con la presentazione del progetto Slow Food Alleanza Cuochi Abruzzo.

"Un patto fra l’Associazione cuochi Pescara e i piccoli produttori per promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio e per salvare la biodiversità. Un evento che ha coinvolto centinaia di cuochi, ristoratori e albergatori che prima attraverso le parole e poi attraverso il gusto, hanno mostrato come impiegano, ogni giorno, nelle loro cucine i prodotti di contadini, allevatori, casari, pescatori, viticoltori, artigiani che producono con passione e rispetto per la terra e per i loro animali e si impegnano a segnalare i nomi dei produttori dai quali si riforniscono per dare visibilità al loro lavoro.

In veste di presidente della Provincia, ho avuto l’onore di consegnare un riconoscimento a tre presìdi Slow Food: due pescaresi, il fagiolo tondino del Tavo e il Pecorino di Farindola e poi l’ultimo arrivato, la cipolla di Bagno, un ecotipo locale che si coltiva nella conca aquilana. Un plauso alla referente regionale del progetto abruzzese Slow Food Enca Polidoro al presidente dell’associazione Cuochi Pescara Carlo Auriti e al cuoco Narciso Cicchitti del direttivo dell’associazione che ha moderato l’evento e coordinato la serata di gala insieme ai giovani cuochi del dipartimento abruzzese."