Zenit beach party - passeggiata ecologica nella pineta di Montesilvano

All'insegna del motto "La mia città è la mia casa", domenica 14 maggio si terrà la prima passeggiata ecologica firmata "Città in Movimento" di Zenit. L'evento è patrocinato dal Comune di Montesilvano. Zenit Beach Party prevede una serie di attività per il benessere fisico e mentale, unite a una grande opportunità per prendersi cura dell'ambiente in cui viviamo. Infatti, durante la passeggiata in pineta, i partecipanti avranno l'occasione di effettuare una raccolta rifiuti, intervallata da esercizi a corpo libero.

La passeggiata partirà con un risveglio muscolare sulla spiaggia, seguito dal trasferimento in pineta per l'inizio della raccolta rifiuti. L'attività darà anche modo di fare esercizio fisico e di socializzare con altri partecipanti con interessi simili. L'evento è gratuito e aperto a tutti, di qualsiasi età e livello di preparazione fisica. L'unico requisito è l'amore per l'ambiente e la voglia di fare la differenza. È obbligatorio prenotarsi al numero 340/2288380 per una corretta gestione dell'evento. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito Internet www.zenityourclub.it e compilare l'apposito form.