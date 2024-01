“Wedding destination e turismo delle radici”, convegno a Città Sant’Angelo

Valorizzare il turismo che passa attraverso la wedding destination e la valorizzazione dei borghi. È questo l’obiettivo del convegno intitolato “Wedding destination e Turismo delle radici” che si terrà il 23 gennaio al teatro comunale di Città Sant’Angelo. Promotore dell’evento è l’associazione culturale Wedding Bureau, che lo realizza con il contributo del Comune di Città Sant’Angelo e della Camera di Commercio di Chieti-Pescara. L’associazione nasce da una condivisione di esperienze nel campo del marketing e comunicazione, organizzazione di grandi eventi e del mondo dei servizi wedding.

“Siamo al fianco di enti locali e amministrazioni comunali per l’individuazione – spiega la presidente dell’associazione, Francesca Schunck – e lo sviluppo di progetti speciali legati al mondo del wedding, inteso come ambito in cui investire per implementare una nuova tipologia di turismo sostenibile ed eco-compatibile, in linea con i goals dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le differenti professionalità che animano il team di lavoro hanno dato vita ad un progetto pilota denominato “Matrimonio del Borgo”, dedicato allo sviluppo del prodotto turistico destinato al wedding destination per le regioni Abruzzo e Molise”.

Il convegno, che avrà inizio alle ore 9.30, prevede due sessioni, quella della mattina dedicata agli interventi istituzionali e quella pomeridiana di natura formativa rivolta sia ai wedding planner che agli operatori dei vari comuni che intendono promuovere i matrimoni di italiani e stranieri all’interno dei loro borghi. Diversi i relatori nazionali e locali che si alterneranno sul palco con i loro interventi.

Nella prima parte parteciperanno tra gli altri anche Giovanni Maria De Vita, responsabile “Turismo delle Radici” ministero degli affari esteri, Tiziana Nicotera, co-autrice del “Primo rapporto sul turismo delle radici in Italia”, Angelo Sollazzo, presidente nazionale della Confederazione Italiani nel Mondo, Tosca Chersich, dirigente area promozione e sviluppo della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Laura D’Ambrosio, division manager Italy for Wedding, Angelo Garini, architetto e designer di eventi, Antonio Di Marco, coordinatore per Abruzzo e Molise dei Club “I borghi più belli d’Italia”, e Francesca Schunck.

Il turismo delle radici è quel tipo di esperienza che i viaggiatori praticano per scoprire le proprie origini, ritornando ai luoghi della loro infanzia o a quelli in cui hanno vissuto i loro antenati alla ricerca di una esperienza esperienziale per apprendere qualcosa in più sul proprio passato e la loro identità. In questo 2024 vi è l’avvio di una strategia integrata fra il ministero della cultura e il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che punta a valorizzare e promuovere i viaggi in Italia degli italiani residenti nel mondo. Gli italiani residenti all’estero e gli italodiscendenti sono un bacino di potenziali viaggiatori fondamentali per lo sviluppo dell’incoming.

È da qui che l’Abruzzo può e deve ripartire puntando sulla riqualificazione dei borghi che diventano non solo una destinazione turistica ma che vengono scelti come ambientazione perfetta per i matrimoni. “L’Abruzzo purtroppo è indietro nell’attenzione posta a questi temi – conclude Schunck – e non ha compreso fino in fondo la potenzialità attrattiva del territorio legato al turismo delle radici e alla promozione dei borghi come wedding destination. Il convegno che stiamo organizzando per il 23 gennaio nasce proprio per colmare questo gap. Ad oggi segnali positivi arrivano anche dall’attenzione posta dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara, che ha inserito entrambi i temi nella programmazione pluriennale 2023-2025”.