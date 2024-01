"Vuelvo al Sur. La casa della musica e del cuore" alla libreria 'I Luoghi dell’Anima'

Prezzo non disponibile

La libreria 'I Luoghi dell’Anima' ospiterà la rassegna "Vuelvo al Sur. La casa della musica e del cuore", alla sua prima edizione. Appuntamento il 18 febbraio, il 9 marzo e il 20-21 aprile. Tre incontri musicali, una milonga con gli artisti dal vivo, due stage dedicati a bambini e adulti e inclusivi per le varie disabilità, che avranno luogo da febbraio ad aprile.

Il progetto artistico nasce dalla volontà di vivere un viaggio attraverso sonorità musicali del Sud del mondo in grado di condurci nella storia di popoli e migrazioni in un ambiente di casa, familiare, dove l’incontro e lo scambio culturale con gli artisti, testimoni indiscussi di diversità e ricchezza, restituiscono valore alla condivisione e testimoniano la ricchezza della diversità in ogni sua forma.

È previsto uno sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti per persone con disabilità. Per informazioni, acquisto biglietti e abbonamenti è necessario chiamare il 338/8008599 o recarsi in libreria.

Programma

Si comincia il 18 febbraio alle ore 18.30 con il concerto aperitivo "Tango Cruzados" insieme al cantante e armonicista Franco Luciani e al pianista Fabrizio Mocata (foto), seguito alle ore 21 dalla milonga con esibizione degli artisti. Si prosegue il 9 marzo alle ore 20 con una presentazione di vini naturali a cura di Antidotes, per poi tenere alle ore 21 il concerto "Uno Buscando" con Martin Diaz Gonzalez (chitarra e voce). Il 20 aprile, sempre alle ore 21, toccherà al concerto aperitivo Djembè Kan con Seydou Kienou (djembè e voce). Conclusione il 21 aprile alle ore 10.30 con uno stage di percussioni per bambini e alle ore 15.30 con lo stage per adulti "Viaggio nella danza e nei canti afro".