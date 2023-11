A Spoltore l'incontro "Tumore polmonare. Parola d'ordine: prevenzione"

Venerdì 17 novembre il Comune di Spoltore ospiterà l'incontro "Tumore polmonare. Parola d'ordine: prevenzione", organizzato in collaborazione con la Asl e l'unità operativa di chirurgia toracica dell'ospedale di Pescara. Dopo il saluto delle autorità, prenderà la parola Marco Casaccia, direttore dell'unità di chirurgia toracica, proprio per presentare questa forma di tumore: alla diagnosi, 7 persone su 10 sono già in uno stadio avanzato di patologia e quindi inoperabili. È dunque fondamentale sensibilizzare la popolazione ed evidenziare l'importanza della prevenzione, attraverso sia metodi per una diagnosi precoece, sia il cambiamento degli stili di vita.

A tale proposito è stato creato nella Asl di Pescara un percorso diagnostico e terapeutico dedicato specificatamente alla diagnosi e cura delle persone con sospetto tumore polmonare. Dopo un momento di discussione con i relatori (tra i quali Antonio De Filippis, responsabile ambulatorio patologia polmonare oncologica Uoc chirurgia toracica, e Antonella Di Iulio, fisioterapista della Asl) e la presentazione dei risultati dello screening realizzato nell'ambito del Pdta, sono previste infine prove di funzionalità respiratoria gratuite aperte a tutta la popolazione.