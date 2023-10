A Spoltore la presentazione del libro "Aviatori abruzzesi e molisani della Prima Guerra Mondiale"

Domenica 29 ottobre il Comune di Spoltore ospiterà la presentazione del libro "Aviatori abruzzesi e molisani della Prima Guerra Mondiale" (Edizioni Mondo Nuovo) di Antonio Di Gregorio e Alessio Meuti. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con l'accademia degli insepolti di Spoltore e l'associazione culturale Balbino Del Nunzio di Padova, vedrà la partecipazione degli autori, dell'illustratore del libro Mimmo Sarchiapone e del Coro Polifonico di Spoltore diretto dal M° Mariella Tassone. Saranno presenti per i saluti il sindaco Chiara Trulli, il presidente dell'accademia Raffaele Conti e il presidente dell'associazione Arma Aeronautica di Pescara Angelo Colizza.

Il testo, nato da una serie di ricerche d'archivio, è suddiviso in due parti: nella prima ripercorre la situazione italiana durante il primo conflitto mondiale; nella seconda (dal capitolo 6) racconta le storie di aviatori, aerostieri, piloti e osservatori abruzzesi e molisani che volarono in ricognizione e combattimento nei cieli italiani durante il primo conflitto mondiale. Non manca ovviamente il più celebre tra loro, Gabriele D'Annunzio, ma di ciascuno è presente una scheda dettagliata con fotografia o disegno del volto, dati anagrafici, note descrittive in caso di riconoscimenti, medaglie o croci al merito.

Gli autori sono due esperti: Di Gregorio è maggiore in congedo dell'Aeronautica Militare, già autore del libro “Vienna 1918. Gabriele D'Annunzio e gli altri” dedicato al volo sulla capitale austrica durante la Grande Guerra; Meuti, insegnante militare, ex comandante del 72° Gruppo Intercettori Teleguidati di Bovolone (Verona) è noto e apprezzato come ricercatore di storia aeronautica ed è presidente dell'associazione di cultura aeronautica "Il Circolo del 72". L'introduzione è firmata dallo storico Marco Patricelli.

Il sindaco Trulli sottolinea l'importanza dell'evento: "desidero ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa presentazione, a cominciare dagli autori e dai relatori che parteciperanno. Sono particolarmente grata, poi, a Raffaele Conti e Amedeo Ranghelli per la collaborazione che stanno avviando con il nostro settore cultura in un’ottica di crescita del patrimonio intellettuale della nostra città".